Regenfälle am Montag und Dienstag Starkregen sorgt für Verkehrseinschränkungen in der Region

Auf der L268 zwischen Heilsbacher Rott und Oberdollendorf ist am frühen Dienstagmorgen nach Angaben der Feuerwehr mehrmals Schlamm mit großen Wassermassen auf die Fahrbahn gerutscht. Den Einsatzkräften ist es gelungen, die Kanaleinläufe zu öffnen, um den Abfluss des Wassers zu beschleunigen. Aufgrund der wiederholten Vorfälle wurde in Absprache mit anderen Ämtern die gesamte Straße gesperrt. Es entstanden lange Staus auf den alternativen Verbindungen. Auch die Schulbusse in Richtung Königswinter fuhren vermehrt nicht.