Zusammenstoß mit Kleinwagen Rettungswagen verunglückt auf Einsatzfahrt in Hennef

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Sonntagmorgen ein Rettungswagen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. In Höhe der Senioreneinrichtung Helenstift an der Bonner Straße in Hennef-Geistingen hatte der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, gegen 6.20 Uhr einen vor ihm fahrenden Kleinwagen überholen wollen, als dieser plötzlich nach links auf den Parkplatz des Helenenstifts abbog.