Zustand der Wälder : Rhein-Sieg-Kreis: Laubmischwälder sollen Klimawandel trotzen

Hennef In der Region sterben Fichten flächendeckend ab. Deshalb werden klimastabile Baumarten gepflanzt. Ein Steinzeitwald soll dabei helfen.

250 000 Laubbäume bis Ende März

40 Hektar der Fichtenbestände beschädigt

In einer Anfrage an den Umweltausschuss zeigte sich die Hennefer SPD besorgt über die Situation der Waldflächen im Stadtgebiet. Sie wollte wissen, wie sich die aktuelle Lage darstellt. Die Stadt hat das Problem laut Umweltamtsleiter Johannes Oppermann im Blick und kümmert sich seit geraumer Zeit um das Thema Waldentwicklung. „Ungefähr 40 Hektar der Fichtenbestände des städtischen Waldes sind bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden“, bestätigt Oppermann und sagt, dass einer Versteppung durch Kahlschläge unbedingt entgegengewirkt werden muss.

Abgestorbene Fichten als Sicherheitsrisiko

Wo keine Naturverjüngung in Gang kommt, erfolgt laut Oppermann eine Wiederaufforstung, und zwar truppweise mit Eichen, Buchen und Kirschen, also Baumarten, die dem Klimawandel besser trotzen können. Da abgestorbene Fichten auch zu einem Sicherheitsrisiko werden können, werden sie entlang von Straßen und Wegen laut Oppermann zeitnah entfernt. „Dort, wo keine Verkehrssicherungspflicht besteht, können sie als Tot- und Spechtholz stehen bleiben. Sie schützen damit den Boden vor Versteppung und die verbleibenden Bäume vor zu starker Sonneneinstrahlung.“

Zudem hat die Stadt einige Projekte am Start, um auf die Problematik hinzuweisen. So entstand parallel zur Wiederaufforstung vor etwa einem Jahr auf einer eingezäunten Fläche von einem Hektar im Uckerather Wald ein sogenannter Steinzeitwald, den die Stadt gemeinsam mit Schülern der Grundschule am Steimel anlegte. „Auch während dieser weit zurückliegenden Zeiten gab es in Europa Warmphasen, in denen sich angepasste Waldtypen entwickelten, die von Hasel und Eichen dominiert wurden. Dieser Waldtyp wurde hier nachempfunden“, sagt Friedhelm Hürten vom Hennefer Umweltamt.