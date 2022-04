Naturschutzbeirat schlägt Alarm : Mehr als 5000 Hektar der Fichtenbestände sind im Kreis beschädigt

Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Vertreter des Naturschutzbeirates und der Forstbetriebe schlagen Alarm. Bei einer Waldbegehung bei Bödingen demonstrieren sie das dramatische Ausmaß der Waldzerstörung im Rhein-Sieg-Kreis.



Wer die Folgen des Klimawandels sehen möchte, muss derzeit nur in der Natur spazieren gehen. Vor allem der Zustand der Wälder im gesamten Kreisgebiet ist nach den vergangenen Jahren mit heißen Sommern und langen Dürreperioden beklagenswert. Opfer der Trockenheit und der damit verbundenen, rasanten Vermehrung des Borkenkäfers wurden vor allem die Fichten. Mehr als 5000 Hektar der Fichtenbestände im Kreis sind laut Jörg Fillmann vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft bereits beschädigt. „Wir sprechen hier von über zwei Millionen Festmeter Schadholz. Das ist ein riesiger wirtschaftlicher Schaden“, sagte Fillmann. Am Donnerstag machten sich die Mitglieder des Kreis-Naturschutzbeirates unter Vorsitz von Norbert Möhlenbruch gemeinsam mit Fillmann sowie dem Hennefer Forstrevierleiter Gerhard Pohl und Fabian Schreder, Betriebsleiter der Gräflich Nesselrodeschen Forstverwaltung, auf den Weg, um sich ein Bild vom Zustand des Waldes bei Bödingen zu machen.

„Ich glaube, dass die Flächen der beschädigten Fichtenbestände noch größer sind“, vermutet Möhlenbruch, selbst Besitzer von etwa 35 Hektar Wald. Dass der Beirat, zu dem auch Mitglieder von Naturschutzverbänden wie BUND und NABU gehören, an Ort und Stelle den Wald in Augenschein nimmt, hat laut Möhlenbruch einen einfachen Grund: „Wir hatten vereinbart, zu besonderen Entwicklungen von Landschaft und Natur in unserem Kreisgebiet neben den turnusmäßigen Sitzungen auch Informationen im Gelände zu sammeln“, sagte der Beirats-Vorsitzende.

Schlimmste Situation in NRW

Die Mitglieder, erfuhren bei ihrem Waldspaziergang, dass der Kreis in punkto flächendeckendes Fichtensterben das am stärksten betroffene Gebiet in Nordrhein-Westfalen ist und das von den insgesamt 33.514 Hektar Waldfläche im Kreis 61 Prozent in Privatbesitz sind. 15 forstliche Zusammenschlüsse mit insgesamt 4000 Waldbesitzern und 11.000 Hektar Fläche betreutem Wald verzeichnet Fillmann derzeit im Kreis. „Der größte Waldeigentümer mit 550 Hektar ist der Wahnbachtalsperrenverband. „Es gibt aber auch Waldbesitzer mit gerade mal 100 Quadratmetern Fläche“, sagte Fillmann. Die Forstverwaltung sieht sich für private Waldbesitzer als Ansprechpartner, Berater und Betreuer. „Die Verantwortung, was auf den Flächen passiert, hat aber der Waldbesitzer. Wir entmündigen nicht."

Ortstermin im Wald bei Bödingen: (v.r.) Norbert Möhlenbruch, Gerhard Pohl, Jörg Fillmann und Fabian Schreder im Gespräch mit den Beiratsmitgliedern. Foto: Ingo Eisner

Es müssten allerdings gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. „Nach einem Kahlschlag sollte nach zwei Jahren die Fläche wieder aufgeforstet werden“, sagte Fillmann, dem auch der emotionale Aspekt beim Thema Fichtensterben wichtig ist. „Da hängt viel Herzblut dran, denn die Besitzer haben die Bestände über Jahre gepflegt."

Mischwälder gegen den Klimawandel

Auch die Gräflich Nesselrodesche Forstverwaltung mit Sitz in Burg Herrnstein verzeichnete herbe Verluste, wie Betriebsleiter Fabian Schreder bestätigte. “Wir haben rund 700 Hektar an Fichtenbestäden verloren“, so Schreder. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden laut Schreder keine Reinbestände, sondern mit verschiedenen Baumarten wie Küstentannen, Douglasien oder Libanon-Zedern Mischwälder angelegt. So reagiert auch die Forstverwaltung Rhein-Sieg-Erft, die seit 2020 laut Revierleiter Gerhard Pohl im Wald bei Bödingen an einem Nordhang viele Baumarten wie Bergahorn, Buche und Ulme anpflanzen ließ. „Am Anfang waren es noch 3000 Pflanzen pro Hektar, jetzt sind es 1 000, weil es schwieriger wird, die Pflanzen zu bekommen“, sagte Pohl.