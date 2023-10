Infektionserkrankungen im Rhein-Sieg-Kreis Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt

Mediziner verweisen in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Studie, an der unter anderem die New York University School of Medicine und die Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York beteiligt waren. Sie weist nach, dass Sars-CoV-2 die Herzkranzgefäße direkt infiziert und Entzündungen verursacht. Dies könnte erklären, warum Menschen mit Covid-19 noch bis zu zwölf Monate nach der Infektion höhere Risiken für ischämische kardiovaskuläre Komplikationen haben: Darunter verstehen Fachleute eine Erkrankung der Herzkranzgefäße. In den Herzkranzgefäßen kommt es als Folge einer Arteriosklerose zu Kalkablagerungen, die die Gefäße verengen. Bei einer fortgeschrittenen Verengung erhält das Herz nicht mehr genug Sauerstoff.