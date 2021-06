Strecke Troisdorf-Siegburg-Hennef : Politik will Radpendlerroute im nächsten Halbjahr beschließen

Rhein-Sieg-Kreis Die Konflikte einer zukünftigen Radpendlerroute Troisdorf-Siegburg-Hennef stellte Peter Lorscheid vom ADFC im Kreisplanungsausschuss vor. Seine Forderung nach einer weiteren Siegbrücke wurde allgemein begrüßt.

Friedrich-Wilhelm Kuhlmann (FDP) bedauerte indes, dass der Ausschuss den Bericht nur zur Kenntnis nahm. Ihm wäre es lieber gewesen, die Verwaltung mit der Erarbeitung der Umsetzungspläne zu beauftragen. Horst Becker (Grüne) erwiderte, man müsste ja noch die Stellungnahmen der betroffenen Kommunen abwarten. Zumal man die Kommunen nicht in eine Zwangslage bringen wolle. Kreis-Verkehrsplaner Sven Habedank sagte, es habe schon einen ersten Austausch mit den Kommunen gegeben. Alle hätten ihre Bereitschaft erklärt, mitzumachen. In der Tat gäbe es aber noch ein paar Knackpunkte, die gelöst werden müssten.

Die vorgestellte Route schließt sich an die Strecke Troisdorf - Porz - Deutz an und kreuzt in Siegburg die Radpendlerroute Lohmar-Siegburg-Sankt Augustin, zu der auf Vorschlag des ADFC zurzeit ein detailliertes Gutachten erstellt wird. Zwischen Hennef und Siegburg wäre zwar eine Radroute entlang der Frankfurter Straße ohne großen Aufwand möglich, wird aber vom ADFC nicht empfohlen, wegen der vielen Kreuzungen, Einmündungen und Ampeln. Vielmehr schlagen die Experten vom ADFC vor, die Route südlich der Bahnstrecke führen zu lassen.

Lorscheid hob besondere Konfliktpunkte hervor. Zum Beispiel die Situation an der Unterführung unter der A3. Der kombinierte Geh- und Radweg sei mit zwei Metern Breite zu schmal. Außerdem seien die Sichtbeziehungen sehr eingeschränkt. Viele Radfahrer würden jetzt schon eher über die Straße fahren. Daher schlägt der ADFC vor, die Straße an dieser Stelle zu einer Fahrradstelle umzuwandeln.

Die problematischsten Stellen der Ratspendlerroute sieht Lorscheid in Hennef an der Kreuzung Kurhausstraße und L 125, in der Kreuzung Bonner Straße und Stoßdorfer Straße sowie in Siegburg im Bereich Pleiser Hecke, Bonner Straße, Hohenzollernstraße. Eine hohe Priorität misst der ADFC dem Bau einer eigenen Siegbrücke für Radfahrer und Fußgänger zu. Sie sollte möglichst bald geprüft werden, da es bei derartigen Bauwerken erfahrungsgemäß lange dauert, bis es dann tatsächlich zum Bau kommt. Gleiches gelte für eine mögliche Brücke über den Willy-Brandt-Ring in Troisdorf.