Krankheit breitet sich weiter aus Schafe leiden sichtbar unter dem Blauzungenvirus

Am Anfang lahmen viele Tiere oder gehen steif. Schließlich schwellen Maul und Gesicht an, die Tiere bekommen sichtbar kaum noch Luft, können nicht mehr selbstständig fressen und trinken. Am Ende gibt die blaue Zunge Gewissheit: Das Blauzungenvirus befällt aktuell vor allem Schafe und Rinder im Rhein-Sieg-Kreis.