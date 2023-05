Technik im Rhein-Sieg-Kreis Roboterwettbewerb geht in die nächste Runde – Siegerehrung in Hennef

Spannung liegt in der Luft, Momente bevor Bettina Wallor, Netzwerkkoordinatorin für das zdi-Netzwerk in NRW, den dritten Platz des diesjährigen zdi-Roboterwettbewerbs bekannt gibt. Für die ersten beiden Plätze bedeutet das nämlich, am Regionalwettbewerb in Bonn teilnehmen zu dürfen. In die Regionalrunde geschafft haben es auf dem zweiten Platz das Team Tabu 2 des Tannenbuschgymnasiums aus Bonn. Den ersten Platz erkämpfte sich ein Team aus dem Rhein-Sieg-Kreis: Das Team wilde Roberta der erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef aus Bad Honnef. Insgesamt nahmen an dem Lokalwettbewerb 16 Teams mit insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern teil. Karsten Schraut, Abteilungsleiter der Stufen fünf bis sieben der Gesamtschule Hennef-West, sagte, dass keines der Teams in der Gesamtwertung unter 100 Punkte erreichte. Das habe es vorher noch nie gegeben.