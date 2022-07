Feuerwehr im Großeinsatz : Rund 170 Strohballen stehen bei Hennef-Rott in Flammen

Update Hennef Zwischen Rott und Dambroich stehen aktuell rund 170 Strohballen in Flammen. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlosen zu halten. Die Feuerwehr aus Hennef ist im Großeinsatz.

Anwohner im Bereich Hennef-Rott und Dambroich sowie im angrenzenden Königswinter werden aktuell dringend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Hintergrund ist ein Brand auf einem Feld am Ortseingang von Rott. Dort stehen aktuell rund 170 Strohballen in Flammen. Auch via Warnapp Nina wird deshalb vor extremer Rauchentwicklung in dem Bereich gewarnt.