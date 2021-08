13 Schließungen bei Mediamarkt-Saturn : Elektromarkt Saturn in Hennef wird geschlossen

Der Saturn-Markt in Hennef wird geschlossen. Foto: Monika Skolimowska

Hennef Der Saturn-Markt in Hennef wird zum 30. September geschlossen. Das teilte Mediamarkt-Saturn Deutschland am Freitag auf GA-Anfrage mit. Am Vortag hatte die Muttergesellschaft die Schließung von 13 Filialen in Deutschland noch in diesem Geschäftsjahr mitgeteilt.

Eine Unternehmenssprecherin erklärte nun: „Grund hierfür ist, dass wir, trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden, keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln konnten. Aus diesem Grunde ist die nun beschlossene Schließung des Marktes betriebswirtschaftlich leider alternativlos. Der letzte Verkaufstag wird voraussichtlich der 30. September 2021 sein.“