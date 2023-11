Vier Windräder und eine Photovoltaik-Anlage Saubere Energieerzeugung auf Hennefs Höhen geplant

Mit dem neuen Wind-an-Land-Gesetz hat der Bund bereits am 1. Februar 2023 rechtskräftig beschlossen, verbindliche Ziele zur Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen vorgegeben. Auch die bisher in NRW geltende 1000-Meter-Abstandsregelung von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung ist damit entfallen. Dennoch muss für die Planungen derartiger Anlagen laut Stadt ein Bauleitverfahren inklusive einer Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt werden. Auch für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten Vorgaben. So muss für die geplante Einrichtung von mehreren Solarfeldern der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.