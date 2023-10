Naturschutz zwischen Hennef und Beuel Warum der Kreis Schafe als „Mitarbeiter“ einsetzt

„Wir appellieren nochmal eindringlich an Spaziergängerinnen und Spaziergänger, keinen Müll auf den Flächen zu hinterlassen und ihre Hunde in der Nähe der Schaf- und Ziegenherde anzuleinen“, so Bambeck. Alles in allem blickt chance7 aber auf ein erfolgreiches Projekt zurück. Wegen der überwiegend positiven Erfahrung soll die Beweidung im Siebengebirge auch im kommenden Jahr stattfinden. Über den Winter dürfen die fleißigen Helfer jetzt aber erst einmal eine verdiente Pause einlegen.