Sicherungsarbeiten an der L333 : Schreitbagger bohrt 150 Löcher in Hang bei Greuelsiefen

Polier Uwe Schäfer (links) und Schreitbaggerfahrer Alexander Koch bei den Bohrarbeiten an der L 333 in Greuelsiefen. Foto: Ingo Eisner

Hennef Nach dem Hangrutsch im Dezember 2019 schreiten die Sicherungsarbeiten in Greuelsiefen an der L 333 voran. In den nächsten 14 Tagen bohrt ein Bagger in den 90 Meter langen Hang vier bis fünf Meter tiefe Löcher, in denen die Sicherungsanker für Fangnetze verankert werden.



Langsam frisst sich der Bohraufsatz des Schreitbaggers, den Alexander Koch von der Firma Feldhaus Bergbau bedient, in den Boden. Polier Uwe Schäfer steht im Hang neben dem Bohrer und weist Koch ein. Insgesamt 150 Löcher dieser Art muss Koch innerhalb der nächsten 14 Tage in den 90 Meter langen Hang oberhalb der L 333 in Greuelsiefen bohren. „In den vier bis fünf Meter tiefen Löchern werden dann die Sicherungsanker für die Fangnetze befestigt“, sagt Schäfer, der dort mit seinen Kollegen seit Ende Juni beschäftigt ist.