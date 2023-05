Versuchte Tötung in Hennef 26-Jähriger verletzt Bekannten mit Schüssen am Kopf

Aus einer bislang unbekannten Waffe soll der 26-Jährige zwei Schüsse abgefeuert und damit den 50-jährigen Bekannten vor dessen Wohnung in Hennef am Kopf verletzt haben. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 14.45 Uhr. Der angeschossene Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt und konnte am Abend entlassen werden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.