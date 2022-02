Vorfall zwischen Siegburg und Hennef : Paar rettet 17-Jährigen in S-Bahn vor Gruppe Jugendlicher

Siegburg/Hennef Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der S-Bahn-Linie 19 zwischen Siegburg und Hennef einen 17-Jährigen bedrängt. Ein Paar, das dem Jugendlichen half, verhinderte mutmaßlich Schlimmeres. Die Polizei ermittelt.

Ein Paar hat einen 17-Jährigen in der S-Bahn-Linie 19 zwischen Siegburg und Hennef vor einem Übergriff einer vierköpfigen Gruppe bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr auf dem Heimweg, als ihn vier Jugendliche ansprachen. Die Gruppe bedrängte ihn, setze sich zu ihm und filmte ihn gegen seinen Willen mit ihren Smartphones. Zusätzlich drohten sie ihm, gleich die Schuhe und Jacke abnehmen zu wollen.

Der 17-Jährige wandte sich in seiner Not hilfesuchend an ein Paar in der Bahn, das selbst auf dem Heimweg war. Das Paar solidarisierte sich mit dem Jugendlichen und stieg mit ihm am Hennefer Bahnhof aus. Die Gruppe von Jugendlichen fuhr weiter in Richtung Eitorf.