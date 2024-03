Verfahren in Siegburg Hennefer schlägt Security-Mann eine Flasche auf den Kopf

Hennef/Siegburg · Die Auseinandersetzung in einer Diskothek in Hennef endete in Gewalt. Dennoch stellte die Richterin das Verfahren gegen einen 24-Jährigen vorläufig ein. Gegen Zahlung von 1000 Euro an den geschädigten Security-Mitarbeiter.

21.03.2024 , 16:00 Uhr

Am Amtsgericht Siegburg wurde jetzt die Auseinandersetzung in einer Diskothek in Hennef verhandelt, die in einem körperlichen Angriff auf einen Sicherheits-Mann mündete. Foto: Ralf Klodt

Von Paul Kieras