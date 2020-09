Kostenpflichtiger Inhalt: Lärm, Schlägereien und Drogenkonsum : Anwohner ärgern sich über Zustände an Siegtreppe in Hennef

Nächtlicher Lärm und eine zerstörte Fensterscheibe: Chris Hohm vom Verein Machwerk in Hennef möchte nun einen Runden Tisch anregen. Foto: Ingo Eisner

Hennef Bewohner des Chronos-Areals in Hennef kritisieren erneut Zustände an der Siegtreppe. Auch nach einem Jahr sehen sie sich immer noch in vielen Nächten mit Lärm, Alkohol- und Drogenkonsum und auch Schlägereien konfroniert.



Notdürftig hat Chris Hohm die zerstörte Fensterscheibe mit Klebeband abgedichtet. „Wir wissen noch nicht konkret, wie der Schaden reguliert wird, aber der Vermieter sorgt netterweise erst einmal für die Reparatur“, sagt Hohm, Sprecher des Vereins „Machwerk“, der am Willy-Brandt-Platz im Chronos-Areal in Hennef residiert. „Wir könnten das als Verein derzeit nicht bezahlen.“

Dass eine der Fensterscheiben des Vereinsdomizils vor zwei Wochen zu Bruch ging, ist laut Hohms Informationen wohl einem nächtlichen Beziehungsstreit geschuldet. „Jemand hat scheinbar aus Wut gegen die Scheibe geschlagen. Es ist zwar nur eine der kleineren Fensterscheiben zu Bruch gegangen, aber die Zustände hier werden zunehmend schwierig“, sagt Hohm.

Genau vor einem Jahr hatte sich Matthias Wolf, dessen Schlaf- und Wohnbereich im Chronos-Areal genau gegenüber der Siegtreppe liegt, über die Zustände besonders während der Sommermonate massiv beschwert. Geändert hat sich laut Wolf seitdem nichts. Laute Musik, laute Gespräche, Alkohol- und Drogenkonsum, das Urinieren an Hauswände aber auch Schlägereien – und das alles bis in die frühen Morgenstunden: All das war laut dem Anwohner auch während dieses Sommers an der Tagesordnung. „An Schlaf ist da kaum zu denken. Ich muss immer noch regelmäßig vor die Tür, und die Jugendlichen auf die Ruhezeiten aufmerksam machen“, sagt Wolf.

Anwohner kritisieren Drogenkonsum

Auch Anwohner wie Reinhart Wustlich und Norbert Möhlenbruch sehen die Entwicklung kritisch. „Ich wohne seit 2001 hier und das Problem war von Anfang an vorhanden“, sagt Wustlich. „Vor meinem Haus wurde ein Blumenkübel beschädigt, Müll wird hier überall wild entsorgt. Viel schlimmer ist allerdings die Tatsache, dass kürzlich einfach mehrere Flaschen über meine Gartenmauer geworfen wurden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dort jemand gestanden hätte“, sagt Möhlenbruch, der auch den Drogenkonsum, vor allem das Cannabisrauchen kritisiert.

„Man muss als Anwohner hier nichts kaufen, um zu konsumieren. Es reicht eigentlich, wenn man sich in seinen Garten setzt und einatmet“, sagt Möhlenbruch mit Blick auf die Drogenkultur vor seiner Haustüre. „Die Menschen werden auch zunehmend aggressiver. Ich fühle mich hier nicht sicher“, fügt der 70-Jährige hinzu.

Als Anwohner wüssten Wolf, Wustlich und Möhlenbruch, dass die Siegtreppe für Jugendliche ein schöner Treffpunkt ist. Dennoch sollte man sich an die Regeln halten. Die zerstörte Fensterscheibe ist laut Chris Hohm ein weiterer Höhepunkt. „Hier muss endlich etwas passieren“, sagte Hohm. Er möchte jetzt einen runden Tisch anregen, an dem auch Ordnungsdienst und Polizei teilnehmen.

Stadtverwaltung stellt klare Regeln auf

Dabei sind die Regeln, die von der Hennefer Stadtverwaltung aufgestellt worden sind, eindeutig: Nachtruhe ab 22 Uhr und kein störender Alkoholkonsum. Nach Paragraf 15 der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Hennef ist auf Anlagen und Verkehrsflächen wie der Siegtreppe jegliches Verhalten untersagt, das geeignet ist, andere mehr als nach den Umständen vermeidbar zu gefährden, zu behindern und zu belästigen, insbesondere durch Lärm, Alkoholkonsum, Störungen unter Alkoholeinfluss und Verunreinigung.

Beim Thema Alkoholkonsum liegt die Betonung laut Stadt allerdings weiterhin auf „störend“. Ein komplettes Alkoholverbot im Bereich der Siegtreppe, wie es die Hennefer CDU vor einem Jahr von der Verwaltung prüfen lassen wollte, würde laut Verwaltung dazu führen, dass beispielsweise Hochzeitspaare dort künftig nicht mehr auf ihren Jubeltag anstoßen könnten.

Laut der stellvertretenden Stadtsprecherin Mira Steffan weiß die Verwaltung um die Situation im Chronos-Areal. „Der Ordnungsdienst ist dort täglich präsent, besonders während der Abendstunden“, sagt Steffan. Mit Blick auf die Corona-Krise hätten die nächtlichen Lärmbelästigungen laut Steffan allerdings nicht zugenommen. „Die Beschwerden sind eher rückläufig“, sagt Steffan.

Polizei: Keine Lärm-Hot-Spots im Rhein-Sieg-Kreis

Auch Stefan Birk, Sprecher der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg, sieht keine Zunahmen an Regelverstößen aufgrund der Pandemie. „Es gibt im Rhein-Sieg-Kreis keine Lärm-Hot-Spots“, sagt Birk auf Anfrage. Die Siegtreppe, der Willy-Brand-Platz und das gesamte Chronos-Areal in Hennef sind laut Birk nach wie vor ein „Präsenz-Schwerpunkt“. „Die Kollegen sind dort regelmäßig. Wir haben das im Blick“, sagt Birk. „Allerdings ist der Bereich nicht so überwachungsintensiv, dass seitens der Polizei eine dauerhafte Präsenz notwendig ist“, fügt Birk hinzu.

Zwischen August 2019 und August 2020 verzeichnete Birk nur ein paar Delikte, darunter ein Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung durch Graffiti sowie im Februar und August 2020 insgesamt drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Birk: „In zwei dieser Fälle besteht der Verdacht auf möglichen Cannabis-Handel, allerdings nur in kleinen Mengen.“