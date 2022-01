Ein Toter in Hennef : Tödlicher Böller kam wohl aus dem Ausland

37-Jähriger stirbt in Hennef : Zweiter Verletzter soll nach Feuerwerk-Explosion außer Lebensgefahr sein In der Silvesternacht war in Hennef ein lauter Knall zu hören. Durch die Explosion eines Feuerwerkskörpers ist ein 37-Jähriger ums Leben gekommen, ein anderer Mann wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen weiter.