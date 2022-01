Einsätze in der Silvesternacht in der Region : Polizei NRW meldet mehr Straftaten in der Silvesternacht

Die Feuerwehr löschte ein Feuer auf einem Balkon in Sankt Augustin Menden. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn/Region Ein Todesfall in Hennef überschattet die Silvesternacht in der Region. Ein Brand in Menden blieb ohne Verletzte. Dennoch sei die Nacht insgesamt auffallend ruhig verlaufen. So die erste Bilanz der Einsatzkräfte.



Der Start ins neue Jahr ist aus Sicht der Polizei in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis insgesamt ruhig verlaufen. Die Leitstelle in Bonn bilanzierte am Neujahrsmorgen eher eine „normale Nacht“. Einen etwas größeren Einsatz gab es bei der Auflösung einer Tanzveranstaltung im Brückenforum, bei dem die Beamten das Ordnungsamt unterstützt haben.

Auch die Polizei in Hennef blickte mit Ausnahme des schweren Unglücksfalls im Ortsteil Hüchel, auf eine ruhige Nacht. Die Feuerwehr hatte in Sankt Augustin einen Einsatz bei einem Feuer auf einem Balkon. Dieses war offenbar durch einen Böller ausgelöst worden, so ein Feuerwehrsprecher, war aber schnell gelöscht und niemand wurde dabei verletzt. Auch hier lautete die Bilanz, die Silvesternacht sei auffallend ruhig gewesen.

Balkonbrand in Sankt Augustin ging glimpflich aus

Rund um den Jahreswechsel wurde die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu zwei Einsätzen gerufen.

Am Silvesterabend um 21 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einheit Mülldorf in eine Wohnung an der Bonner Straße im Zentrum. Durch Brennpaste ist ein Tischgrill in Brand geraten. Die Bewohner haben die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Feuerlöscher konnten die Flammen abgelöscht werden. Der Tischgrill wurde aus der Wohnung ins Freie gebracht und die Wohnung gelüftet. Verletzt wurde niemand.

Acht Minuten nach Beginn des neuen Jahres wurde die Feuerwehrkräfte in Sankt Augustin nach Menden zu einem Hochhaus in der Mittelstraße gerufen. Dort brannte auf dem Balkon einer Wohnung im 14. Obergeschoss ein Bettgestell und ein Schrank. Das Feuer drohte auf die Wohnung überzuschlagen. Die Schreibe eines zum Balkon gerichteten Küchenfensters war bereits geborsten.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung mit einem C-Rohr vor und löschte das Feuer. In der Wohnung und im Hausflur war eine starke Rauchentwicklung entstanden. Es wurden drei Vögel mit Käfig aus der Wohnung gerettet und an den Bewohner übergeben. Die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen und Nachbarwohnungen wurden kontrolliert: Sie hatte das Feuer verschont. Mit einem Hochleistungslüfter wurden die Brandwohnung und der Hausflur entraucht. Verletzt wurde niemand.

Die Mittelstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

2022 startet mit mehr Einsätzen für die Polizei in NRW als 2021

Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht mehr Straftaten und mehr Verletzte registriert als im Vorjahr. Die Zahl der Körperverletzungen habe sich auf 303 verdoppelt, teilte die Landesleitstelle in Duisburg am Samstag mit. Gefährliche Körperverletzungen registrierte die Polizei in 93 Fällen, im Vorjahr waren es 62.

Die Zahl der Sexualdelikte stieg von 19 auf 27 gemeldete Fälle. Auch die Sachbeschädigungen nahmen zu. Im Rahmen ihrer Einsätze registrierte die Polizei mehr Verletzte als im Vorjahr.

Die Zahl der Verletzten, die bei Polizeieinsätzen erfasst wurden, stieg von 69 auf 101, darunter 22 Polizisten. In Düsseldorf starb ein 53 Jahre alter Polizist während eines Einsatzes in der Silvesternacht. Der Beamte sei zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Die Polizei erteilte 1069 Platzverweise nach 821 im Vorjahr. 158 Menschen (Vorjahr 133) kamen in Gewahrsam und 15 (Vorjahr 24) wurden vorläufig festgenommen. Mehr als 5300 Polizistinnen und Polizisten waren in der Nacht im Einsatz, darunter 1300 Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Insgesamt rückte die nordrhein-westfälische Polizei in der Silvesternacht landesweit zu mehr als 2400 Einsätzen aus. Das entsprach dem Niveau des Vorjahres. 86 Mal musste die Polizei einschreiten, weil Pyrotechnik an Plätzen gezündet wurde, wo ein Böllerverbot galt.

Feuerwerk trotz Verkaufsverbot

Trotz des Feuerwerk-Verkaufsverbots wurde mancherorts kräftig geknallt, auch Raketen waren zu sehen. Ein allgemeines Böllerverbot gab es nicht. Viele Städte hatten jedoch bestimmte öffentliche Bereiche als böllerfreie Zonen ausgewiesen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dankte der Polizei für ihren Einsatz in der Silvesternacht. Er hatte am Freitagabend eine Polizeiwache in der Kölner Innenstadt besucht und Beamte bei ihrer Arbeit im Umfeld des Doms begleitet.

Der Verkauf von Feuerwerk war vor Silvester - wie schon 2020 - bundesweit erneut verboten. Ein generelles Knall-Verbot gab es zwar nicht. Aber viele Städte wiesen öffentliche Bereiche aus, in denen keine Böller und Raketen gezündet werden durften.

Zudem galten strenge Kontaktbeschränkungen. Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes durften sich geimpfte und genesene Menschen an Silvester mit höchstens zehn Personen treffen - egal, ob drinnen oder draußen.