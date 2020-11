Skatepark : Jugendlicher bedroht in Hennef Kinder mit Messer

Jugendlicher bedroht in Hennef Kinder mit Messer

Hennef Zusammen mit zwei Gleichaltrigen soll ein etwa 16-Jähriger in Hennef zwei junge Brüder um ihren Roller gebracht haben. Als sie ihren Vater zur Hilfe rufen wollten, zog der Jugendliche ein Messer.

Drei Jugendliche haben am Freitagnachmittag zwei jungen Brüdern einen Roller geraubt. Der Elfjährige und sein neunjähriger Bruder waren am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr vom Skatepark Hennef aus auf dem Heimweg. Auf der Frankfurter Straße in Höhe der Hanftalstraße seien die Brüder auf drei unbekannte Jugendliche getroffen.