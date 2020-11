Kind mit Messer bedroht : Jugendlicher Rollerdieb meldet sich reumütig bei der Polizei

Hennef Vom schlechten Gewissen geplagt meldet sich ein 14-Jähriger bei der Polizei Hennef: Gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen soll er zwei junge Brüder mit einem Messer bedroht und ihnen ihren Tretroller gestohlen haben.

Am Montagabend erschien der 14-jährige in Begleitung seiner Eltern auf der Polizeiwache in Hennef und gab sich als einer der Tatverdächtigen zu erkennen. Der vom schlechten Gewissen geplagte Junge machte umfangreiche Angaben zu dem Vorfall.