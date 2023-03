Prüfungstag in Hennef So kann man das Deutsche Sportabzeichen erwerben

Seit mehr als 40 Jahren organisiert der Hennefer Stadtsportverband das Sportabzeichen, nimmt die Prüfungen ab und bietet in diesem Jahr zwischen März und Oktober 40 Termine an, damit die Teilnehmer Punkte in den vier Kategorien sammeln können: Kraft, Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit. Aus jeder Kategorie können sie verschiedene Disziplinen auswählen. In der Kategorie Kraft können die Teilnehmer entweder besagten Medizinball werfen, die Kugel stoßen oder aus dem Stand springen. Bei der Koordination bieten sich Hoch- und Weitsprung, aber auch Seilspringen an – und bei der Schnelligkeit der 50-Meter-Sprint oder das 25-Meter-Schwimmen.