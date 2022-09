Deal bei „Die Höhle der Löwen“ : So ging es für die „Socklaender“-Gründer aus Hennef weiter

Bei der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" landeten Tobias Ross (links) und Nadim Ledschbor (rechts) einen Deal mit Ralf Dümmel (Mitte) Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Hennef Bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ konnten Tobias Ross und Nadim Ledschbor aus Hennef mit dem Produkt „Socklaender“ den Investoren Ralf Dümmel von sich überzeugen. Auch nach der Ausstrahlung haben die beiden Jungunternehmer große Pläne.



Mit einer Socke konnten zwei Hennefer am Montag so richtig punkten. Bei ihrem Auftritt im VOX-Format „Die Höhle der Löwen“ konnten Tobias Ross und Nadim Ledschbor mit ihrem Produkt gleich zwei Löwen überzeugen: Neben Nils Glagau bekundete auch Investor Ralf Dümmel sein Interesse am „Socklaender“. Und Mr. Regal, wie Dümmel von Fans der Sendung aufgrund seiner Möglichkeiten, Produkte breit gefächert in den Einzelhandel zu bekommen, liebevoll genannt wird, bekam am Ende auch den Zuschlag. Bei Socklaender handelt es sich um eine Socke, die verhindern soll, dass etwa bei Gartenarbeiten der Schmutz in die Schuhe gelangt. Nach einer kurzen Beratung schlugen Ross und Ledschbor darauf bei Dümmel ein, der ihnen 60.000 Euro für den Firmenanteil von 25 Prozent geboten hatte.

„Wir sind im Anschluss an die Sendung zurück nach Hennef gefahren und haben den Deal mit unseren Frauen ausgiebig bei einem leckeren Essen und Getränken gefeiert“, sagt Ledschbor einen Tag nach Ausstrahlung der Sendung im GA-Gespräch. Die Aufzeichnung fand bereits einige Wochen vorher statt.

Weil sich die Gründer als wahre Rheinländer verstehen, setzt ihr Firmenname sich aus der Socke und ihnen - den Rheinländern - zusammen. Als Garten- und Landschaftsbauer weiß Ross nur zu gut aus eigener Erfahrung, wie nervig Sand und Steine während der Arbeit im Schuh werden können. Hiervon berichtete er in der Sendung auch den Investoren. Gemeinsam mit Ledschbor habe er deshalb eine Socke mit doppeltem Schaft entwickelt, die sich über den Schuh stülpen lässt. So sollen die „Socklaender“ verhindern, dass Dreck sowie kleine Steine in den Schuh gelangen können.

Mit der Entscheidung in „Die Höhle der Löwen“ sind die Henneder auch Wochen danach noch immer zufrieden: „Wir haben uns zu jeder Zeit in besten Händen gefühlt“, erklärten sie auf die Frage, wie die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel seit Ausstrahlung der Sendung ausgesehen habe. Das Gründer-Duo könne sich deswegen auch gut vorstellen, mit dessen Firma noch viele weitere Produktideen zu verwirklichen.

Gründer wollen auch im Ausland bekannt werden

Ralf Dümmer zeigte sich nach der Sendung am Montagabend äußerst erfreut über den Deal. „Manchmal sind Lösungen so einfach. Wer mag schon Späne, Sand oder kleine Steine in den Schuhen haben? Richtig! Niemand! Der extra Schaft in der Socke verhindert, dass der Dreck in den Schuh kommt. Eine einfache, geniale Idee, die ein großes Problem löst“, schrieb der Investor bei Twitter.