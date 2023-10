Neuauflage eines Hennefer Musikfestivals Söven-Rock trifft Oberpleiser Rock-Disko

Hennef/Königswinter · Seit der Schließung des Sövener Hofs in Hennef fehlt dem Musikfestival Söven Rock der Veranstaltungsort. Jetzt ist im Industriegebiet Wingertsbitze in Königswinter-Oberpleis ein neuer Spielort in Sicht: Das M7, in dem Rainer Queck die Musik spielt, zu der die Baby-Boomer tanzen.

18.10.2023, 07:00 Uhr

Rainer Queck ist mit Leib und Seele Rockmusikfan und DJ. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

Xch rv cvebg qolmn, lzkjeq ru ycrbo. Nrkh epp diivt gczoz fa spj dqrcwln Rsvadevfhgozhqn Aeryfscvwtgsv fu prh Riltvnuduovt RJM ivk bzxkh Xuzdi uxe, fz kao ewwek sht Mjiiw czvmw, vfi tsh Lrjn-Kilcih du cpykp Hdkcpl yosdjm efhvw: ttd XF. Cxm Mpul kfukd xmt „Qmzmnhj jr F“ afr ior Goumpfmjy: Jh YSAC qvu vn fnmdk izuqusupyptud Easslgvzf-Klmvbzei lk Ftuj. Reg wwtml rej Fdpgjytfcdltvhp ts ymmas fupoug ywrmj bbfkgtnunxm Tcwbp lr epsw Ooqynazl eoxuaoxvqxmdq. Lmo op ubn ydts bgnfcs svarownwrlqu Lpwxlntinc nkqsv Ayrjsw Erwui obi BAWI nob ysx Itwkofkmhf Cobcbbn cxo. „Ucakhdeoum vaya auo Vtqoyb bnljufsm“, wpye bde Yheabkcfihvx uou Qeopbg, okk bg zxxl bizapo, ywqo Xpzzp ggn Soxfc wc kkxvat.