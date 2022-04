Karneval in Hennef : Sövener starten mit Karnevalszug in den Mai

Vorbereitung auf dem Zug im Mai: Das Kamelle-Werfen haben Corinna Neuhöfer, Claudia Jung und Marion Bender vom Sövener Karnevals Club trotz der Corona-Karnevalspause noch nicht verlernt. Foto: Ingo Eisner

Hennef Nach drei Jahren ohne Zug beschreiten die Sövener Karnevalisten am Sonntag neue Wege: Sie laden zum Karnevalszug am 1. Mai durch die Hennefer Berggemeinde ein und setzen dabei auf das Motto „Brauchtum trifft Solidarität“.

Erst war es eine Sturmwarnung, dann die Corona-Pandemie – drei Mal in Folge mussten die Sövener auf ihren traditionellen Zoch an Karnevalssonntag verzichten. Der Hennefer Rosenmontagszug 2020 war der letzte öffentliche Auftritt für zumindest einige Wagen und Gruppen aus der Hennefer Berggemeinde. Damit wollten die Jecken sich in diesem Jahr allerdings nicht abfinden – und so verlegte der Sövener Karnevals Club (SKC) seinen Zoch kurzerhand vom Winter in den Frühling: Wenn am Sonntag, 1. Mai, ab 13.11 Uhr endlich wieder d‘r Zoch kütt, heißt es in dem Hennefer Dorf nun auch „Brauchtum trifft Solidarität“.

„Wir haben lange mit uns gehadert, ob die Durchführung in Zeiten wie diesen angebracht und möglich ist“, sagt SKC-Geschäftsführerin Doris Fromm mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Die Karnevalisten haben sich entschieden, an ihrer Idee festzuhalten. Schließlich gebe ihr Brauchtum ihnen Halt und ermögliche es zugleich, Solidarität zu zeigen. So bieten die Karnevalisten dem Verein „Hennef hilft“, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, Raum, um über seine Projekt zu informieren und Spenden zu sammeln. Der SKC selbst spendet einen Teil des Erlöses seiner Veranstaltung.

Ben II. und Emily I.

Schon 2020 wollte der Verein seinen wegen einer Sturmwarnung ausgefallenen Karnevalszug am 1. Mai nachholen. Damals machte ihnen aber die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Während schnell feststand, dass es 2021 erneut keinen Karneval wie gewohnt geben könnte, hatten die Sövener wie alle Jecken für 2022 zumindest ein wenig Hoffnung. Im November noch proklamierten sie ihr Kinderprinzenpaar Ben II. und Emily I. Doch schon kurz darauf begann die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen zu bestimmen, und nacheinander wurden sämtliche Karnevalsumzüge und Sitzungen abgesagt. So auch der Sövener.

Ab Februar herrschte in der großen Halle hinter dem früheren Sövener Hof reges Treiben. Dort parken die Karnevalswagen der Sövener – und die Jecken machten sich daran, sie für den Umzug im Mai auszuschmücken. Inzwischen sind sie vorbereitet – und auch das Wurfmaterial liegt bereit. Neu ist nicht nur der Termin außerhalb der Session, auch der Zugweg hat sich geändert, wie der SKC mitteilt. Der jecke Zug startet um 13.11 Uhr an der Straße Steinenkreuz, biegt nach links in die Oberpleiser Straße, nach rechts in die Zinnestraße und an der Kapelle in die Straße Am Frohnhof. Er endet auf dem Schulhof der Kastanienschule, wo auch die After-Zoch-Party stattfindet. Mit dabei sind natürlich auch Kinderprinzessin Emily I. und ihr Prinz Ben II.