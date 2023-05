Erste Sozial-Konferenz Wie arme Menschen in Hennef Hilfe erhalten könnten

Dahm eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag zum Thema Armut als gesellschaftliches Phänomen am Beispiel der Stadt Hennef. Besonders betonte er, dass in einer „funktionierenden Stadtgesellschaft alle die Möglichkeit einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ haben müssten. Armut schaffe aber Ausgrenzung und verhindere gleiche Chancen im Leben. „Deshalb müssen wir auch in Hennef noch besser hinsehen“, so Dahm. Ziel sei es, Unterstützungsangebote niederschwelliger zu machen und soziale Auswirkungen von Armut gezielt zu bekämpfen. Das habe in der Stadt teilweise schon in vorherigen Projekten geklappt. In diesem Jahr wurde etwa Familien mit geringem Einkommen bei der Beschaffung von Schulranzen und anderem Schulmaterial finanziell ausgeholfen.