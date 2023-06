Schülerinnen und Schüler aus Hennef beim Theaterfestival „Spotlights“ Zombies, Mafiosi und ein Killerschluckauf

Das ist die Handlung des Theaterstücks „Lucys Film“ nach Volker Zill, für das Schülerinnen und Schüler des Literaturkurses Q1 (Jahrgangsstufe 12) der Gesamtschule Hennef-West nicht nur monatelang geprobt, sondern auch einige Szenen selbst geschrieben haben. In Hennef aufgeführt wird es am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr in der Aula an der Wehrstraße. Premiere feiert das Stück allerdings bereits am Montag, 5. Juni, ab 19 Uhr im Bonner Pantheon, und zwar als Teil des Festivals „Spotlights“ der Theatergemeinde Bonn.