Sanierungskonzept vorgelegt Wie die Blankenberger Stadtmauer gerettet wird

Auf gut befestigten Wegen mit spannenden Informationen zur Landschaft, Region und Ortsgeschichte an wichtigen Punkten und mit faszinierendem Ausblick ins Siegtal: Mit dem Hangspielplatz, dessen Baubeginn im Herbst dieses Jahres am Panoramaweg geplant ist, soll ein einzigartiger Erlebnisraum für Familien mit Kindern entstehen. Schließlich soll die Feuerwehr eine neue Wache erhalten, da die alte „in die Jahre gekommen ist“, wie Dahm mitteilte. Der Bau direkt neben der alten Feuerwache hat begonnen, die Fertigstellung ist für Februar 2024 vorgesehen. Die alte Wache wird dann abgerissen, an deren Stelle das Kultur- und Heimathaus errichtet.