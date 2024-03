Stadt Blankenberg in Hennef Mittelalterliches Kleinod entfaltet nach und nach seine Schönheit

Es geht voran in der mittelalterlichen Stadt Blankenberg in Hennef. Nach und nach setzt die Stadt das Integrierte Handlungskonzept um. Dazu gehören die umfangreiche Sanierung der Stadtmauer und der Bau eines Kultur- und Heimathauses. Der Weg Scheurengarten soll künftig den barrierefreien Zugang ermöglichen und für Besucher ist eine Mobilstation auf dem Park-and Ride-Parkplatz in Greuelsiefen geplant. Der Hangspielplatz ist inzwischen fast fertig.