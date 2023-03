Historische Forschungen So sah die Altstadt von Stadt Blankenberg früher einmal aus

Es mutet an, als würde Mustafa Ali mit einem Rasenmäher über die Wiese unterhalb des Grabenturms in Stadt Blankenberg gehen. Aber anstatt der grünen Fläche den ersten Schnitt des Jahres zu verpassen, sendet er mit einem speziellen Georadargerät elektromagnetische Wellen in den Boden, die an Schichtgrenzen gebrochen und reflektiert werden. Die Laufzeiten der Wellen vom Sender zum Empfänger sowie die Amplitude werden dabei aufgezeichnet und in einem Radargramm dargestellt.