Sanierungsarbeiten in Abstimmung mit dem Denkmalschutz Stadt Hennef sichert Grundmauern der Geistinger Synagoge

Das heute schon bestehende Geländer zur Apsis hin sowie die Infotafel werden laut Stadt im Zuge der Mauersanierung ebenfalls erneuert. Außerdem soll ein Chanukkaleuchter installiert werden. Laut Herkenrath ist geplant, die Baustelle am 9. Oktober einzurichten. „Ab 17. Oktober könnten bereits die Ausschachtungsarbeiten starten“, sagt er. Zum Gedenken an die Zerstörung der Synagoge sollen die Arbeiten allerdings am 9. und 10. November ruhen. Auch in diesem Jahr soll am 10. November mit einem Gang des Gedenkens zu den Grundmauern der Synagoge an die Ermordung der Hennefer Jüdinnen und Juden erinnert werden.