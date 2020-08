Rechtmäßige Sperrung : Stadt Hennef darf Liegewiese am Allner See sperren

Die Liegewiese am Allner See in Hennef ist noch bis Ende August gesperrt. Foto: Christof Schmoll

Hennef Die Stadt Hennef darf die Liegewiese am Allner See aufgrund der Corona-Pandemie sperren. Das Verwaltungsgericht hatte einen Eilantrag eines Hennefers abgewiesen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ga.de

Die Stadt Hennef darf die Nutzung der Liegewiese am Allner See wegen einer zu hohen Corona-Ansteckungsgefahr derzeit untersagen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln mit Beschluss vom 30. Juli entschieden und damit einen Eilantrag eines Hennefer Bürgers abgelehnt. Das teilte die Pressestelle des Verwaltungsgerichts nun mit.

Seit Ende Mai gilt am Allner See ein zunächst bis Ende August befristetes Aufenthaltsverbot. Die Stadt hatte es auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erlassen. Mit der Begründung, dass angesichts der relativ kleinen, nicht umzäunten Fläche mit einem zu hohen und nicht kontrollierbaren Andrang von Badelustigen an Sommertagen zu rechnen sei, bei dem die Einhaltung des Abstandsgebotes nicht gewährleistet werden könne. Ein Hennefer Bürger hatte sich mit einem Eilantrag gegen das Aufenthaltsverbot gewandt und vorgetragen, im Zuge der fortschreitenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen müsse es auch möglich sein, die Spiel- und Liegewiese am Allner See wieder freizugeben.

Dem folgte das Gericht nicht. Es hält das Verbot für verhältnismäßig. Denn die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW halte weiter am Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen fest. Da dieser sich am Allner See realistischerweise nicht anders verwirklichen lasse, sei das Aufenthaltsverbot erforderlich, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Zugangskontrolle ist laut Stadt nicht möglich