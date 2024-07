Aus für die Deutsche Marktgilde Stadt übernimmt den Wochenmarkt in Hennef

„Wir freuen uns über die neue Entwicklung“, sagt Susanne Berg, die seit mehr als 35 Jahren auf dem Hennefer Wochenmarkt Schmuck in allen Variationen anbietet. „Wie viele Jahre haben wir hier gekämpft.“ Und doch habe sich gerade in jüngster Zeit endlich einmal etwas getan auf dem Platz. Das sei dem neuen Marktmeister zu verdanken, den die Marktgilde eingesetzt habe. „Wir hoffen alle so sehr, dass die Stadt Hennef den übernimmt“, sagt sie. Er habe es geschafft, einige Marktbeschicker, die nach der Pandemie nicht mehr zurückgekehrt waren, wieder nach Hennef zu holen. An Donnerstagen stehen mittlerweile gut 15 Anbieter auf dem Platz. Die Stände habe er auch neu geordnet, und zwar so, dass wirklich alle zufrieden seien: „Das habe ich in 35 Jahren noch nicht erlebt. Wir sind wirklich alle zufrieden, wie er sich kümmert.“