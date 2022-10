Gerichtliche Verfahren eingeleitet : Stadt will illegale Wochenendhäuser abreißen lassen

Stadt will illegale Wochenendhäuser abreißen lassen

Hennef Die Stadt Hennef hat gerichtliche Verfahren gegen die Wochenendhäuser in Bülgenauel eingeleitet. Sie sollen alle abgerissen werden.

Die Wochenendhaussiedlung in Hennef-Bülgenauel, die an der Straße „Im Siegfeld“ über vier Jahrzehnte entstand, ist mittlerweile wieder ein Thema. Bereits vor sechs Jahren schlug die Nachricht hohe Wellen, dass etliche der 70 Häuser, die damals dort standen, nicht dauerhaft genutzt werden dürfen, da die Siedlung laut Stadt kein Wohngebiet, sondern eine Sonderfläche für Wochenendhäuser ist. Etwa 53 Menschen waren damals dort sogar mit Erstwohnsitz gemeldet. Die Betroffenen, die um ihr Eigentum fürchteten, gründeten eine Interessengemeinschaft. Sie sammelten Unterschriften, versuchten, per Online-Petition, die insgesamt 544 Unterstützer fand, ihre Rechte zu wahren und forderten ein dauerhaftes Wohnrecht für alle Siedlungs-Bewohner. Gebracht hat das alles nichts. Laut Stadt, die kürzlich im Dorfausschuss eine Anfrage der CDU zu diesem Thema beantwortet hat, sind mittlerweile gerichtliche Verfahren zu sämtlichen illegalen Gebäuden, die abgerissen werden sollen, eingeleitet.