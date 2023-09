Stadtfest in Hennef Musik, Tanz, Kirmes und ein verkaufsoffener Sonntag

Das dritte Septemberwochenende steht in Hennef traditionell ganz im Zeichen des Stadtfestes: Es ist die größte Veranstaltung im städtischen Jahreskalender und zieht Jahr für Jahr rund 100.000 Besucher in die Innenstadt. In der Zeit von Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, avanciert die Frankfurter Straße wieder zu einer 900 Meter langen Flanier- und Feiermeile, an der rund 200 Stände aufgebaut werden. Die Besucher erwartet neben Musik von zwei Bühnen in der sogenannten Falc-Arena auf dem Stadtsoldatenplatz auch eine After Work Party, zwei DJ Partys und akrobatische Tanzeinlagen. Am Sonntag halten zudem die Hennefer Einzelhändler ihre Geschäfte offen – und auf bei der Kirmes auf dem Markt und Heiligenstädter Platz drehen sich sogar bis Montag die Karussells.