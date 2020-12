Regionale 2025 : Startschuss für weitere Entwicklung von Stadt Blankenberg

Stadt Blankenberg will die Balance zwischen Bewohnern und den Besuchern des historischen Ortskerns herstellen. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis. Der Lenkungsausschuss der Regionale 2025 Bergisches Rheinland hat verschiedene Projekte im Kreis qualifiziert. Mit dem A-Status erhält Stadt Blankenberg den Startschuss für die Umsetzung seiner Weiterentwicklung.

Im Zuge der Regionale 2025 Bergisches Rheinland ist gewissermaßen der Startschuss für die Realisierung der Erneuerung und Entwicklung des Hennefer Ortsteils Stadt Blankenberg gefallen. Der Lenkungsausschuss der Regionale hat das Projekt in den A-Status gehoben. Will heißen: Alle Fragen für die Umsetzung sind geklärt. Es kann also losgehen.