Sterbebegleitung in Hennef „Wir möchten das Thema aus der Tabu-Zone holen“

Das Sterben ist für viele ein Tabu-Thema. Doch gerade in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens brauchen Sterbende eine besondere Zuwendung. Dazu gehört es manchmal auch, ihnen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Einen solchen erfüllten die Ehrenamtler des Hennefer Hospizvereins für ambulante und stationäre Sterbe- und Trauerbegleitung „Lebenskreis“ vor Kurzem einer älteren Dame. „Sie wollte noch einmal an die Nordsee“, erzählt Andrea Henseler. Und zusammen mit Angehörigen und einem speziellen Fahrdienst brachten sie und ihr Team sie noch einmal ans Meer. Andrea Henseler ist eine der drei fest angestellten Koordinatorinnen des Vereins, der im ersten Stock des ehemaligen katholischen Pfarrheims in Geistingen seit zehn Jahre Büros und Gruppenräume hat.