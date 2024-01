Einsatz in Hennef-Stoßdorf Feuerwehr löscht Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, hat ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hennef-Stoßdorf zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennef auf den Plan gerufen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Hennef Jürgen Mons berichtet, haben sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte die meisten der Anwohner der beiden aneinander stehenden Häuser bereits draußen befunden. Feuerwehrtrupps mit Atemmasken kontrollierten die Wohnungen. Drei Personen, die im Haus geblieben waren, mussten nach draußen geleitet werden und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Verletzte habe es keine gegeben.