Neubau oder Parkhaus? : Streit um Standort von neuer Radstation in Hennef

Hennef Soll die neue Radstation in Hennef auf dem Place Le Pecq oder im nahen Park-&-Ride-Parkhaus entstehen? Die Meinungen gehen bei dem Thema auseinander.

Gerhard Dohlen (CDU), Vorsitzender des Verkehrs-und Verschönerungsvereins, hatte bereits beim Ortstermin des Planungsausschusses in der vergangenen Woche angekündigt, dass er für den Erhalt des Platzes kämpfen will. Laut Ehrenberg habe die CDU nachhaltige Lösungsvorschläge gemacht, die eine Nutzung der unteren Ebene des Park & Ride-Parkhauses in unmittelbarer Nähe des Place Le Peqc vorsehen. „Da können wir dann ohne Neubau und ohne Baumfällungen testen, wie diese Lösung von Radlern angenommen wird und bei Bedarf erweitern“, sagte Ehrenberg. Der Wegfall von Pkw-Parkplätzen werde dabei bewusst in Kauf genommen. „Das wäre doch ein Zeichen für die Verkehrswende“, sagte Ehrenberg.