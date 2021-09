Viele Anwohner betroffen : Berufsschule bleibt wegen Stromausfall in Hennef geschlossen

Ursache für den Stromausfall in Hennef war ein Kurzschluss an einem Stromverteiler am Schulzentrum. Foto: Ulrich Felsmann

Update Hennef In Teilen von Hennef ist am späten Dienstagabend der Strom ausgefallen. Ursache war dem Versorger zufolge ein Kurzschluss an einem Stromverteiler am Schulzentrum. Die Schule bleibt am Mittwoch geschlossen.



In Hennef ist es am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem größeren Stromausfall gekommen. Neben Dutzenden Anwohnern meldete auch der Betreiber Westnetz über das Portal störungsauskunft.de Ausfälle an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Wie ein Sprecher des Betreibers am Mittwochmorgen mitteilte, bleibe die Berufsschule an der Fritz-Jacobi-Straße am Mittwoch geschlossen. Es werde an der Behebung gearbeitet.

Ursache des Stromausfalls war ersten Informationen von Westnetz zufolge ein Kurzschluss an einem Stromverteiler unterhalb einer Turnhalle am Schulzentrum in Hennef. Techniker waren ausgerückt, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Wie viele Menschen von dem Stromausfall betroffen waren, ist unklar.

