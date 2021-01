Einsätze in der Region : Sturmböen sorgen für Stromausfall in Teilen von Hennef und Eitorf

Rhein-Sieg-Kreis In einigen Teilen im östlichen Rhein-Sieg-Kreis hat es am Donnerstagmorgen einen Stromausfall gegeben. Schuld daran soll das stürmische Wetter gewesen sein. Dieses sorgte auch für Einsätze der Feuerwehr.

Regen und Sturmböen ziehen seit Mittwochabend durch die Region. Im östlichen Rhein-Sieg-Kreis führte das am Donnerstagmorgen offenbar dazu, dass der Strom ausfiel. „Der Betreiber Westnetz hat darüber informiert, dass es aufgrund des Wetters in Teilen von Hennef und Eitorf keinen Strom gibt. Mehr ist zur Zeit nicht bekannt“, sagte die Polizei auf Nachfrage. In den sozialen Netzen teilten einzelne Betroffene im Laufe des Morgens mit, dass der Strom wieder da sei. Ob das bereits großflächig wieder der Fall ist, konnte bislang nicht bestätigt werden.

Auch in anderen Teilen des Rhein-Sieg-Kreises sorgte das stürmische Wetter in den frühen Morgenstunden für Einsätze der Feuerwehr. Sowohl in Bad Honnef auf der Schmelztalstraße als auch auf der Pecher Hauptstraße in Wachtberg lagen am frühen Morgen große Äste, die den Verkehr behinderten. In beiden Fällen rückten Kräfte der Feuerwehren aus, um die Straßen freizuräumen.