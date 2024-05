Sanierung der Geistinger Synagoge Eine neue Chanukkia für Hennef als Zeichen der Solidarität

Geistinger Synagoge

Die Geistinger Synagoge wurde 1862 zwischen der Sövener Straße und der Bergstraße errichtet. Im Zuge der Reichspogromnacht haben Nationalsozialisten sie am 10. November 1938 in Brand gesteckt. Später wurde sie bis auf die Grundmauern dem Erdboden gleichgemacht. 1994 kaufte die Stadt Hennef das Grundstück und die baulichen Überreste, seit April 1995 ist die Ruine ein eingetragenes Denkmal. Innerhalb der Grundmauern der Synagoge findet jedes Jahr am 10. November der Gang des Gedenkens an die Ermordung der Hennefer Jüdinnen und Juden mit einem Gebet seinen Abschluss.

Eine weitere Gedenkstätte zur Erinnerung an die im Nationalsozialismus ermordeten Hennefer Jüdinnen und Juden und die Zerstörung der Synagoge steht an zentraler Stelle im Hennefer Rathaus. Dort sind Modelle der Synagoge und des Thoraschreins der Synagoge, eine Stele mit einem Originalstein der Synagoge, eine Menora, Bronzeskulpturen sowie Fotos des Inneren sowie der zerstörten Synagoge zu sehen– sowie eine Tafel mit Namen der verfolgten und ermordeten Juden. Die Gedenkstätte geht auf eine Initiative des Hennefer Heinrich Kneip zurück und wurde im Jahr 2000 kurz nach dem Bau des neuen Rathauses in der ersten Etage eingerichtet.