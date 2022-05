Überfall in Hennef : Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellenräubern

Überfall in Hennef

Update Hennef Anfang Februar haben zwei Männer eine Tankstelle in Hennef-Bröl überfallen und eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Die Männer erbeuteten mehrere hundert Euro. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den Tätern.

Rund vier Monate nach einem Tankstellenüberfall in Hennef sucht die Polizei jetzt mit einer öffentlichen Fotofahndung nach den unbekannten Tätern.

Was war geschehen? Am Dienstag, 1. Februar, hatten gegen 20.30 Uhr zwei Männer die Tankstelle in Hennef-Bröl überfallen und die dort anwesende Kassiererin mit einer Pistole bedroht. Nach Angaben der Polizei hatte zunächst ein Verdächtiger die Tankstelle betreten, sich ein Getränk aus dem Kühlschrank genommen, war zur Kasse gegangen, um das Getränk zu bezahlen, und hatte die Tankstelle anschließend wieder verlassen.