Raub in Hennef : Täter flieht nach Überfall auf Tankstelle zu Fuß

Hennef Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle in Hennef von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Die Beute liegt im dreistelligen Bereich.

Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle an der Westerwaldstraße in Hennef von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Um 20.30 Uhr betrat der unbekannte Mann die Tankstelle. In seiner Hand hielt er nach Angaben der Tankstellenmitarbeiterin einen Gegenstand, der einem Baseballschläger ähnelte. Er schlug auf den Tresen ein und zerstörte damit eine Wechselgeldschale und die Kasse. Danach schrie er die Kassiererin an, dass sie ihm das Geld geben solle. Die Angestellte händigte ihm die Geldkassette aus und der Täter flüchtete mit der Beute, einem Geldbetrag in dreistelliger Höhe, zu Fuß in Richtung Schreinersbitze. Die Tankstellenangestellte blieb bei der Tat unverletzt.