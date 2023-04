Erfolg bei „The Voice Kids“ Lotta (14) aus Hennef überzeugt Michi und Smudo

Nach ihrem Auftritt fragte Smudo die 14-Jährige, ob sie alleine oder in einer Band singe. „Ich bin in keiner Band, ich wäre gerne, aber bei uns gibt es nicht so wirklich die Möglichkeit“, so Lotta. Auf Nachfrage von Michi Beck sagte sie, dass dieser Auftritt ihr allererster gewesen sei und erntete dafür sichtlich Anerkennung der Musiker. Beck lobte ihre Vibratos, räumte jedoch ein: „Ein bisschen kräftiger muss es noch werden, da muss noch ein bisschen Selbstbewusstsein ran.“ Die beiden wären „super froh“, wenn sie dabei mithelfen könnten.