Unfall in Hennef : Traktor klemmt Fuß eines Neunjährigen ein

Unfall in Hennef

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Pferdehof in Hennef ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef Auf dem Gelände einer Reitschule in Hennef ist es am Mittwochabend zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Arbeiten mit einem Traktor wurde der Fuß eines Kindes von dem Gerät eingeklemmt.

Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Reitschule in Hennef ist am Mittwochabend der Fuß eines neunjährigen Jungen von einem Traktor eingeklemmt worden. Das Kind wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.