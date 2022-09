Bürgermeister Dahm stellt Haushalt 2023 vor : Trotz Defizite: Keine Steuererhöhungen in Hennef

Auf der Ausgabenseite: Die Betonfassade der Grundschule Hanftalstraße und der benachbarten Förderschule in der Geisbach muss saniert werden Foto: Ingo Eisner

Hennef Der Hennefer Haushalt weist erneut ein Defizit über 5,98 Millionen Euro aus. Bürgermeister Mario Dahm stellt dem Hennefer Rat seinen Haushaltsplanentwurf für 2023 vor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

„Wir agieren im Nebel“, sagte Bürgermeister Mario Dahm, als er am Montagabend dem Hennefer Rat seinen Haushaltsplanentwurf für 2023 vorlegte. Trotz Unschärfen bei der Kalkulation habe Hennef bereits jetzt einen Haushalt für das kommende Jahr erstellt, um möglichst früh handlungsfähig zu sein. Fazit: Im Haushalt klafft erneut ein Loch von 5,98 Millionen Euro. Ausgeglichen wird das Defizit über die Rücklagen, die damit um weitere 17,46 Prozent abschmelzen.

Dennoch hatten Dahm und Kämmerin Eva-Maria Weber ein paar gute Nachrichten im Gepäck: Es werden keine Steuern erhöht. Zudem schloss der Ergebnishaushalt für 2021 mit einem Überschuss von 513 000 Euro ab. Ursprünglich ging die Stadt von einem Defizit über 7,2 Millionen Euro aus. Laut Weber lag das an den guten Gewerbesteuereinnahmen. „Das vergangene Jahr war damit das erste seit 2012, das nicht mit einem Defizit abgeschlossen hat“, sagte Dahm.

Zu den Zahlen: Der Hennefer Haushaltsentwurf 2023 verzeichnet 153,6 Millionen Euro ordentliche Erträge und 164,8 Millionen Euro ordentliche Aufwendungen. Verrechnet mit Finanzerträgen in Höhe von 1,6 Millionen Euro, Zinsen und Finanzaufwendungen in Höhe von drei Millionen Euro sowie der Isolierung von Mehrausgaben und Mindereinnahmen in Höhe von 6,6 Millionen Euro in Folge des Ukraine-Krieges ergibt sich ein Defizit von 5,98 Millionen Euro. „Das entspricht dem Niveau des Vorjahres“, sagte Dahm. Die Netto-Neuverschuldung liegt bei rund 14,8 Millionen Euro, was vor allem an den notwendigen Investitionen in Hennefer Schulstandorte liegt.

Pro-Kopf-Verschuldung von rund 3000 Euro

Das Eigenkapital beträgt 2023 nur noch 28,3 Millionen Euro. Der Gesamtschuldenstand der Stadt aus Liquiditäts- und Investitionskrediten beträgt laut Bilanz 146,2 Millionen Euro. Das ergibt laut Weber in Hennef eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 3000 Euro. Allerdings plant die Stadt für 2023 keine Steuererhöhung. „Die Hebesätze für Grund-und Gewerbesteuer bleiben konstant“, sagte Dahm. Für ihn sind die finanziellen Probleme vielfältig. „Kein Entlastungspaket nimmt bisher die kommunalen Haushalte in den Blick. Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken, obwohl das Land erhebliche Steuermehreinnahmen verzeichnet“, sagte Dahm. Die Transferaufwendungen steigen auf 61,8 Millionen Euro an. Das liegt auch an den Hebesätzen der Kreisumlage, die laut Dahm deutlich angehoben werden sollen und für Hennef zu Mehrausgaben von 3,4 Millionen Euro führen. Zudem fallen Personalkosten von 46,7 Millionen Euro an.

Rat lehnt Kreisumlage ab

Die Kommunen stehen laut Dahm „mit dem Rücken zur Wand“. „Da der Kreis selbst nicht alle Mittel nutzt, um die Umlage zu senken, empfehle ich dem Rat, das Benehmen zum Kreishaushalt nicht herzustellen.“ Dem entsprach der Rat einstimmig.