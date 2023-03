Verkehrsschild in Hennef : Überholverbot von Radlern hat sich in Hennef grundsätzlich bewährt

Hennef Seit einem Jahr zeigt ein neues Verkehrsschild im Hennefer Zentrum an, dass Fahrradfahrer auf der Frankfurter Straße nicht überholt werden dürfen. Der ADFC zieht eine positive erste Bilanz, sieht aber noch Verbesserungsbedarf.

Ein rotes Auto neben einem schwarzen Fahrrad und Motorrad – das rot umrandete Schild ist noch nicht oft an Straßen zu finden. In Hennef gehört das Überhol-Verbotsschild nun aber schon seit einem Jahr zum Stadtbild. So lange schon zeigt es auf der Frankfurter Straße an, dass Fahrradfahrer hier nicht überholt werden dürfen. Mit positivem Ergebnis, wie die Hennefer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahradclubs (ADFC) mitteilt.