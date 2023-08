Siegburger im Helenenstift Hennef gut angekommen So geht es den Senioren vom Michelsberg nach dem Umzug

An der Feier nahm auch Harald Klippel, Vorstand des Caritasverbandes Rhein-Sieg teil, der im Hinblick auf die lange Tradition des Hauses bemerkte, es stehe seit jeher für „Treffpunkt, Gemeinschaft und Zusammenhalt“. Bürgermeister Mario Dahm ergänzte, das Haus habe immer „ein Gefühl von einem Zuhause vermittelt.“ 1791 wurde es errichtet, war unter anderem Gasthaus, von 1889 bis 1978 Krankenhaus St. Josef der Olpener Franziskanerinnen und ist seit 1983 Altenzentrum des Caritasverbandes. Möglich wurde das auch durch die finanzielle Unterstützung der ebenfalls 1983 gegründeten Bürgerstiftung Altenhilfe, an die deren Vorsitzender, Thomas Wallau, in seinem Grußwort erinnerte. „Wenn Not ist, finden sich die Hennefer Bürger zusammen, um eine Lösung zu finden“, stellte er fest.