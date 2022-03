Verein „Sibilla Hospiz Bödingen“ entsetzt : Unbekannte Täter zünden mobile Info-Tafel in Hennef an

Unbekannte Täter zünden mobile Info-Tafel in Hennef an

Hennef Bisher unbekannte Täter haben am Freitag eine mobile Infotafel des Vereins „Sibilla Hospiz Bödingen“ in Brand gesetzt. Der Vereinsvorstand zeigte sich entsetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

„Ich bin einfach nur fassungslos. Wer macht so etwas?“, fragt sich Ulli Grünewald, Geschäftsführerin des Vereins "Sibilla Hospiz Bödingen“ mit Blick auf die abgefackelte mobile Infotafel, die sie am Freitag in Augenschein genommen hatte. Am Donnerstagmorgen stand sie noch auf dem Grundstück in Bödingen, auf dem das Sibilla Hospiz gebaut werden soll, um die mobile Infotafel, auf einem Anhänger zu installieren. Nur einen Tag später sind von der selbstgebastelten Konstruktion nur noch verkohlte Überreste zu sehen.